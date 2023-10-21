清水が７得点で大勝 Ｊ２
2023年10月21日15時27分
明治安田Ｊ２リーグは２１日、福島・ハワイアンズスタジアムいわきで第３９節の１試合が行われ、２位の清水がいわきに７―１で大勝した。勝ち点は清水が７０、いわきが４４。
清水が７得点で大勝 Ｊ２
2023年10月21日15時27分
明治安田Ｊ２リーグは２１日、福島・ハワイアンズスタジアムいわきで第３９節の１試合が行われ、２位の清水がいわきに７―１で大勝した。勝ち点は清水が７０、いわきが４４。
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