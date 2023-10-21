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殉職自衛隊員「わが国の誇り」　岸田首相、追悼式に出席

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殉職自衛隊員「わが国の誇り」　岸田首相、追悼式に出席

2023年10月21日10時57分

　自衛隊の殉職隊員追悼式が２１日午前、防衛省で行われ、岸田文雄首相や木原稔防衛相、遺族ら約３００人が参列した。首相は「強い覚悟で職務遂行に全身全霊をささげた殉職隊員はわが国の誇りだ。このような不幸が再び起こることのないよう、最善の努力を尽くしていく」と述べた。
　昨年９月からの１年間に公務災害での死亡が認定された隊員は２６人。陸上自衛隊２０人、海上自衛隊５人、航空自衛隊１人の名簿が新たに慰霊碑に奉納された。沖縄県の宮古島沖で起きた陸自ヘリコプター事故で死亡した第８師団長（当時）の坂本雄一陸将ら１０人や、岐阜市の陸自射撃場で発生した小銃発砲事件の犠牲者２人が含まれる。

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