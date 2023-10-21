米女子ゴルフツアーの来季出場権を争う２次予選会は２０日、フロリダ州ベニスのプランテーションＧ＆ＣＣの２コース（ともにパー７２）で最終ラウンドが行われ、アマチュアの馬場咲希（東京・代々木高）が７１で回り、通算５アンダーの１５位で最終予選会に進んだ。

最終予選会は１１月末からアラバマ州モービルで行われる。 （時事）