主な日本選手の成績（２０日） 欧州サッカー
2023年10月21日08時55分
【ベルギー】
▽町田（サンジロワーズ） オイペン戦で終盤までプレー。４―１。（時事）
主な日本選手の成績（２０日） 欧州サッカー
2023年10月21日08時55分
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