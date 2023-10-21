首相動静（１０月２１日）
2023年10月21日10時27分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前９時４１分、公邸発。
午前９時５７分、東京・市谷本村町の防衛省着。自衛隊殉職隊員追悼式に参列し、追悼の辞、献花。
首相動静（１０月２１日）
2023年10月21日10時27分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
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