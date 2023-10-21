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塩野七生さんら７人文化勲章　功労者に北大路欣也さんら

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塩野七生さんら７人文化勲章　功労者に北大路欣也さんら

2023年10月21日05時45分

塩野七生氏

塩野七生氏

  • 川淵三郎氏（文部科学省提供）
  • 岩井克人氏（文部科学省提供）
  • 北大路欣也氏（撮影：柴田フミコ、文部科学省提供）

　政府は２０日、２０２３年度の文化勲章を作家の塩野七生氏（８６）、元日本サッカー協会会長の川淵三郎氏（８６）、経済学者の岩井克人・東京大名誉教授（７６）ら７人に贈ると決めた。文化功労者には俳優の北大路欣也氏＝本名浅井将勝（８０）、ファッションデザイナーの川久保玲氏（８１）、マンガ家の里中満智子氏（７５）ら２０人を選んだ。
　文化勲章の親授式は１１月３日に皇居で、文化功労者の顕彰式は同６日に東京都内のホテルで行われる。
　文化勲章を受けるのは他に、書の井茂圭洞氏＝本名井茂雅吉（８７）、分子生物学・免疫学の谷口維紹・東京大名誉教授（７５）、有機合成化学・有機金属化学の玉尾皓平・京都大名誉教授（８０）、能楽の野村万作氏＝本名野村二朗（９２）。
　他の文化功労者は、発生生物学の阿形清和（６９）▽電子工学の荒川泰彦（７０）▽経営学の伊丹敬之（７８）▽ウイルス学の河岡義裕（６７）▽メディア芸術の河口洋一郎（７１）▽能楽の観世清和（６４）▽スポーツ振興の木村興治（８２）▽日本語学の金水敏（６７）▽書の黒田賢一（７６）▽銅版画の中林忠良（８６）▽日本画の牧進（８６）▽生化学・分子生物学の宮園浩平（６７）▽長唄の東音宮田哲男＝本名宮田哲男（８９）▽金属工芸の宮田亮平（７８）▽評論の矢野誠一（８８）▽現代美術の横尾忠則（８７）▽経済学の吉川洋（７２）の各氏。

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