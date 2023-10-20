Ｊリーグ・談話
2023年10月20日22時07分
◇後半押し込まれた
柏・井原監督 後半に押し込まれたことで失点につながった。前半は粘り強く、狙い通りの守備ができたが、少しずつプレスが遅れた。紙一重のところだと思う。
Ｊリーグ・談話
2023年10月20日22時07分
◇後半押し込まれた
柏・井原監督 後半に押し込まれたことで失点につながった。前半は粘り強く、狙い通りの守備ができたが、少しずつプレスが遅れた。紙一重のところだと思う。
関連記事
こんな記事も
サッカー
得意のサイド攻撃機能 堅守こじ開けた浦和―Ｊリーグ(10/20 22:47)
川崎、交代選手が躍動 Ｊリーグ(10/20 22:29)
同じスコアでも前向き 福岡、悲観せず―Ｊリーグ(10/20 22:27)
ブライトンの三笘、２７年まで契約延長 イングランド・サッカー(10/20 22:15)
Ｊリーグ・談話(10/20 22:07)
甲府―長崎はドロー Ｊ２(10/20 21:56)
３位浦和が勝つ Ｊ１(10/20 21:44)
浦和が快勝 Ｊリーグ・浦和―柏(10/20 21:39)
Ｊ１成績表（２０日現在）(10/20 21:29)
Ｊ１得点ランキング（２０日現在）(10/20 21:29)
２０日のＪ１(10/20 21:29)
川崎、打ち合い制す Ｊリーグ・川崎―福岡(10/20 21:08)
三井不動産とパートナー契約 サッカー協会(10/20 18:43)
奮闘するマンＵ宮沢 新たな「スパイス」に―イングランド女子サッカー(10/20 16:01)
森保監督「いいスタートに」 来年元日のタイ戦―サッカー日本代表(10/20 15:58)
１１月のシリア戦はサウジで ２６年Ｗ杯アジア２次予選―サッカー(10/20 15:35)
イスラエルで主催試合行わず ＵＥＦＡ(10/19 23:11)
ＧＫ南が引退 Ｊリーグ６６５試合出場―Ｊ２大宮(10/19 20:16)
新たに６人を入場禁止 浦和サポーター暴動で―日本サッカー協会(10/19 19:42)
日本協会、サウジ開催支持 ３４年Ｗ杯サッカー、開催地に立候補せず(10/19 19:32)
サッカー日本代表、元日の強化試合はタイと 史上初、協会が発表(10/19 18:22)
ネイマールが左膝損傷で手術へ サッカー・ブラジル代表(10/19 09:00)
「キス騒動」のエルモソが復帰 サッカー・スペイン女子代表(10/19 08:47)
宮沢は途中出場 マンＵ敗退に「悔しい」―サッカー女子欧州ＣＬ(10/19 08:42)
バルセロナ会長を告発 汚職疑惑に関与か―欧州サッカー(10/18 21:57)
Ｊリーグは賛成の立場 シーズン移行、本格議論へ(10/18 20:17)
森保ジャパンで新年キックオフ 特別な元日の国立―サッカー日本代表(10/18 18:00)
完敗招いた試合運び 米国遠征で課題―サッカーＵ２２日本代表(10/18 17:17)
方針貫き、分厚いチームに 力強くＷ杯予選へ―サッカー日本代表(10/18 16:22)
残り５試合、勝負は佳境 Ｊ１、２０日再開(10/18 16:17)