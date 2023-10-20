Ｊ１得点ランキング（２０日現在）
2023年10月20日21時29分
１大 迫（神）２０
２アンデ（Ｍ）１９
３ディエ（Ｆ）１４
４鈴 木（鹿）１３
４ユンカ（名）１３
６細 谷（柏）１２
７レオセ（Ｃ）１１
８浅 野（札）１０
８パトリ（京）１０
Ｊ１得点ランキング（２０日現在）
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１大 迫（神）２０
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４鈴 木（鹿）１３
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