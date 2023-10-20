【バンコク時事】タイの電力会社プライム・ロード・パワーのソムプラソン最高経営責任者（ＣＥＯ）は１９日、同日開催の取締役会で新会社の設立を承認したと発表した。
新会社の名称は検討中。今年第４四半期（１０～１２月）中に設立する予定があり、再生可能エネルギー関連…
電力プライム、再生エネの新会社設立 タイ
【バンコク時事】タイの電力会社プライム・ロード・パワーのソムプラソン最高経営責任者（ＣＥＯ）は１９日、同日開催の取締役会で新会社の設立を承認したと発表した。
新会社の名称は検討中。今年第４四半期（１０～１２月）中に設立する予定があり、再生可能エネルギー関連…
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