日鉄、廃プラ事業を子会社に承継 専業体制を構築
2023年10月20日17時52分
日本製鉄は２０日、廃プラスチック再商品化事業を完全子会社の日鉄リサイクル（東京）に承継すると発表した。実施予定日は１２月１日。廃プラの処理量を増やし、安定的に再商品化するため専業体制を構築する。
日鉄、廃プラ事業を子会社に承継 専業体制を構築
2023年10月20日17時52分
日本製鉄は２０日、廃プラスチック再商品化事業を完全子会社の日鉄リサイクル（東京）に承継すると発表した。実施予定日は１２月１日。廃プラの処理量を増やし、安定的に再商品化するため専業体制を構築する。
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