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関電、非常時にロボットを遠隔操作　高浜原発の防災訓練公開

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関電、非常時にロボットを遠隔操作　高浜原発の防災訓練公開

2023年10月20日17時40分

制御盤を操作する小型ロボット＝２０日午後・高浜原発

制御盤を操作する小型ロボット＝２０日午後・高浜原発

  • 障害物を乗り越える小型ロボット＝２０日午後・高浜原発
  • 原子炉の冷却のため、送水車とホースで注水訓練を行う関西電力の協力会社の職員＝２０日午前・高浜原発

　関西電力は２０日、高浜原発（福井県高浜町）で防災訓練を実施し、非常時にロボットを遠隔操作して行う制御盤の操作訓練などを公開した。ロボットの操作訓練の公開は初。福井県が同日から２１日まで行う「原子力総合防災訓練」に合わせた取り組みで、３年ぶりに高浜原発で実施された。

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