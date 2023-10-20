【クアラルンプール時事】マレーシア科学技術・イノベーション省傘下の企業ナノマレーシアと同国の新興企業マイクラット・テクノロジーズは１８日、グラフェン（シート状にした炭素原子）を強化した新製品「Ｐｈｅｎｏｍ Ｇｒａｐｈｅｎｅ（フェノムグラフェン）を開発したと発…
自動車向け潤滑剤開発 グラフェン強化でエネルギー効率改善…
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