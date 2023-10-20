セ・リーグ公示（２０日） プロ野球
2023年10月20日16時18分
【出場選手登録】▽阪神・大竹耕太郎投手
【同抹消】▽広島・大瀬良大地投手（再登録は３０日以降）
セ・リーグ公示（２０日） プロ野球
2023年10月20日16時18分
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