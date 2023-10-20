９党に政党交付金７８億円
2023年10月20日15時35分
総務省は２０日、政党交付金の２０２３年第３回分として、９党に計７８億８４００万円（１００万円未満切り捨て）を支給した。交付金制度に反対する共産党は受給していない。内訳は次の通り。
自民党３９億７７００万円▽立憲民主党１７億８００万円▽日本維新の会８億３７００万円▽公明党７億１７００万円▽国民民主党２億９３００万円▽れいわ新選組１億５４００万円▽政治家女子４８党８３００万円▽社民党６５００万円▽参政党４６００万円。
９党に政党交付金７８億円
2023年10月20日15時35分
総務省は２０日、政党交付金の２０２３年第３回分として、９党に計７８億８４００万円（１００万円未満切り捨て）を支給した。交付金制度に反対する共産党は受給していない。内訳は次の通り。
自民党３９億７７００万円▽立憲民主党１７億８００万円▽日本維新の会８億３７００万円▽公明党７億１７００万円▽国民民主党２億９３００万円▽れいわ新選組１億５４００万円▽政治家女子４８党８３００万円▽社民党６５００万円▽参政党４６００万円。
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