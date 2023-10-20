９月の欧州新車販売、９．２％増
2023年10月20日15時25分
【ブリュッセル時事】欧州自動車工業会（ＡＣＥＡ）が２０日発表した９月の欧州連合（ＥＵ）域内の新車販売台数は、前年同月比９．２％増の８６万１０６２台だった。プラスは１４カ月連続。
電気自動車（ＥＶ）は、１４．３％増の１２万７１４９台。新車に占めるシェアは１４．８％だった。
９月の欧州新車販売、９．２％増
2023年10月20日15時25分
【ブリュッセル時事】欧州自動車工業会（ＡＣＥＡ）が２０日発表した９月の欧州連合（ＥＵ）域内の新車販売台数は、前年同月比９．２％増の８６万１０６２台だった。プラスは１４カ月連続。
電気自動車（ＥＶ）は、１４．３％増の１２万７１４９台。新車に占めるシェアは１４．８％だった。
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ウォール・ストリート・ジャーナル