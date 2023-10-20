【ハノイ時事】ベトナム政府は２０２３年１～９月期に国有企業４社の株式を売却し、売却収入は総額１９０億ドン（約１億１５９０万円）となった。国有企業自身による株式売却は７社で実施され、売却収入は総額２０６３億ドン。財務省企業財務局は、２１～２５年に実施する国有企…