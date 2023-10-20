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万博建設費、２３５０億円に　当初比１．９倍、公費負担拡大

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万博建設費、２３５０億円に　当初比１．９倍、公費負担拡大

2023年10月20日17時22分

【図解】万博会場建設費の推移

【図解】万博会場建設費の推移

　日本国際博覧会協会（万博協会）は２０日、２０２５年大阪・関西万博の会場建設費が最大２３５０億円に増額するとの見通しを政府や大阪府・市などに伝えた。資材価格や人件費の高騰などを受けたもので、当初想定の１．９倍近くとなる。建設費の上振れは２度目で、国や地元自治体の公費負担も拡大する。

建設費用、日本が立て替え　簡易型の海外パビリオン―大阪・関西万博

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