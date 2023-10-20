堀場製、京大と包括連携協定 公募型共創研究で
2023年10月20日13時31分
堀場製作所は２０日、公募型共創研究に向けた包括連携協定を１日に京大と締結したと発表した。主に学内の研究者を対象に、長期的な視点で新たな価値を生み出し、複雑な社会課題を解決することが目的。若手研究者の育成にも力を入れる。具体的な目標や成果は定めず、有望な案件は実現に向けて大型共同研究へ発展させるという。
堀場製、京大と包括連携協定 公募型共創研究で
2023年10月20日13時31分
堀場製作所は２０日、公募型共創研究に向けた包括連携協定を１日に京大と締結したと発表した。主に学内の研究者を対象に、長期的な視点で新たな価値を生み出し、複雑な社会課題を解決することが目的。若手研究者の育成にも力を入れる。具体的な目標や成果は定めず、有望な案件は実現に向けて大型共同研究へ発展させるという。
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