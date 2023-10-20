【シンガポール時事】シンガポールの電力会社セノコ・エナジーは１８日、太陽光発電による電力を売り主と買い手が直接売買するピア・ツー・ピア（Ｐ２Ｐ）型の取引システム「ソーラーシェア２．０」の提供を１１月１日に開始すると発表した。こうしたシステムの商用展開は国内で…
セノコ、太陽光発電の直接取引システム提供 １１月１日から…
【シンガポール時事】シンガポールの電力会社セノコ・エナジーは１８日、太陽光発電による電力を売り主と買い手が直接売買するピア・ツー・ピア（Ｐ２Ｐ）型の取引システム「ソーラーシェア２．０」の提供を１１月１日に開始すると発表した。こうしたシステムの商用展開は国内で…
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