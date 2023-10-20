【ワシントン時事】国際通貨基金（ＩＭＦ）は１９日、事実上のデフォルト（債務不履行）に陥ったスリランカに対する３億３０００万ドル（約５００億円）相当の金融支援に関し、事務レベルで合意したと発表した。３月に承認された総額約３０億ドル相当の融資枠の一環。融資実施には、ＩＭＦ理事会の正式承認のほか、債務再編に関する「十分な進展」が条件とされた。