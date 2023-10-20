【１面トップ】

〔朝日〕首相、所得減税検討指示へ 与党に「期限付き」税収還元

〔毎日〕ガザ２０日にも物資搬入 人道支援 米、イスラエル合意 エジプトから

〔読売〕中国 拘束の邦人逮捕 スパイ疑い アステラス社員 ３月から解放応じず

〔日経〕期限付き所得減税指示へ 首相、きょう与党に 物価高で検討

〔産経〕期限付き所得減税指示へ 首相検討、税収増を還元

〔東京〕装備計画８５００億円超過 防衛費４３兆円 膨張恐れ 本紙試算 円安・資材高で単価上昇

【他の１面独自記事】

◆グーグルマップ 尖閣に中国名 外務省、併記訂正申し入れ（産経）

【共通ニュース】

◆ガザ支援物資搬入へ合意 イスラエルの空爆継続 戦闘「中断」米が拒否権 安保理

◆中国核弾頭５００発超 米推計 ３０年には１０００発超に

◆都内で無人タクシー ホンダ発車へ 自動運転６人乗り ２６年から

◆賃上げ目標「５％以上」発表 連合「ステージ転換へ正念場」 来春闘向け

◆上皇后さま８９歳に 外出機会少しずつ

◆６歳虐待死 懲役１４年 岡山地裁 母の交際相手「陰湿」

◆ケリー被告 全面無罪主張 日産元会長巡る控訴審 司法取引焦点

◆財津一郎さん死去 ８９歳、俳優 「キビシーッ」（続）