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２０日の朝刊（都内最終版）☆１

２０日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年10月20日07時28分

【１面トップ】
〔朝日〕首相、所得減税検討指示へ　与党に「期限付き」税収還元
〔毎日〕ガザ２０日にも物資搬入　人道支援　米、イスラエル合意　エジプトから
〔読売〕中国　拘束の邦人逮捕　スパイ疑い　アステラス社員　３月から解放応じず
〔日経〕期限付き所得減税指示へ　首相、きょう与党に　物価高で検討
〔産経〕期限付き所得減税指示へ　首相検討、税収増を還元
〔東京〕装備計画８５００億円超過　防衛費４３兆円　膨張恐れ　本紙試算　円安・資材高で単価上昇
【他の１面独自記事】
◆グーグルマップ　尖閣に中国名　外務省、併記訂正申し入れ（産経）
【共通ニュース】
◆ガザ支援物資搬入へ合意　イスラエルの空爆継続　戦闘「中断」米が拒否権　安保理
◆中国核弾頭５００発超　米推計　３０年には１０００発超に
◆都内で無人タクシー　ホンダ発車へ　自動運転６人乗り　２６年から
◆賃上げ目標「５％以上」発表　連合「ステージ転換へ正念場」　来春闘向け
◆上皇后さま８９歳に　外出機会少しずつ
◆６歳虐待死　懲役１４年　岡山地裁　母の交際相手「陰湿」
◆ケリー被告　全面無罪主張　日産元会長巡る控訴審　司法取引焦点
◆財津一郎さん死去　８９歳、俳優　「キビシーッ」（続）

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