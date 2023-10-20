【ニューヨーク時事】１９日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利が上昇する中、円相場は１ドル＝１４９円台後半で小幅に推移した。午後５時現在は１４９円７４～８４銭と、前日同時刻比１３銭の円高・ドル安。