トヨタもテスラ充電規格採用 北米生産のＥＶに
2023年10月20日06時49分
【ニューヨーク時事】トヨタ自動車の米子会社は１９日、２０２５年から北米で生産する電気自動車（ＥＶ）に、米大手テスラが開発した充電規格「ＮＡＣＳ」を採用すると発表した。トヨタのＥＶ所有者がテスラの急速充電器約１万２０００基を使えるようにする。日系メーカーでは日産自動車、ホンダに続く動き。
トヨタもテスラ充電規格採用 北米生産のＥＶに
2023年10月20日06時49分
【ニューヨーク時事】トヨタ自動車の米子会社は１９日、２０２５年から北米で生産する電気自動車（ＥＶ）に、米大手テスラが開発した充電規格「ＮＡＣＳ」を採用すると発表した。トヨタのＥＶ所有者がテスラの急速充電器約１万２０００基を使えるようにする。日系メーカーでは日産自動車、ホンダに続く動き。
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