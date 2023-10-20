【ニューヨーク時事】トヨタ自動車の米子会社は１９日、２０２５年から北米で生産する電気自動車（ＥＶ）に、米大手テスラが開発した充電規格「ＮＡＣＳ」を採用すると発表した。トヨタのＥＶ所有者がテスラの急速充電器約１万２０００基を使えるようにする。日系メーカーでは日産自動車、ホンダに続く動き。