【ニューヨーク時事】１９日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の上昇が嫌気されて続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２５０．９１ドル安の３万３４１４．１７ドル（暫定値）で終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１２８．１２ポイント安の１万３１８６．１８で引けた。