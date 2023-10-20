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「これ以上ない皮肉」　プーチン氏の民間人犠牲発言に―独首相

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「これ以上ない皮肉」　プーチン氏の民間人犠牲発言に―独首相

2023年10月20日00時00分

１９日、ベルリンの連邦議会で演説に臨むドイツのショルツ首相（ＡＦＰ時事）

１９日、ベルリンの連邦議会で演説に臨むドイツのショルツ首相（ＡＦＰ時事）

　【ベルリン時事】ドイツのショルツ首相は１９日、ロシアのプーチン大統領がパレスチナのイスラム組織ハマスとイスラエルの衝突で、民間人の犠牲が出ることを容認しないと述べたことについて、「これ以上の皮肉はない」と指摘した。連邦議会の演説で語った。
　ショルツ氏は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻で市民に大量の犠牲者を出し続けていることを棚に上げたプーチン氏の言動に怒りをあらわにした。プーチン氏は１３日、パレスチナ情勢に関して「民間人の死傷は絶対に受け入れられない」と語った。ロシアは、イスラエルとハマスの即時停戦を求めている。

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