ＮＹ株、もみ合い
2023年10月19日23時10分
【ニューヨーク時事】１９日のニューヨーク株式相場は、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の発言待ちとなる中を、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１９．３３ドル高の３万３６８４．４１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４１．７９ポイント高の１万３３５６．０９。
ＮＹ株、もみ合い
2023年10月19日23時10分
【ニューヨーク時事】１９日のニューヨーク株式相場は、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の発言待ちとなる中を、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１９．３３ドル高の３万３６８４．４１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４１．７９ポイント高の１万３３５６．０９。
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ウォール・ストリート・ジャーナル