【サンパウロ時事】ブラジル中央銀行のカンポスネト総裁は１８日、中銀が運用する即時電子送金システム「ＰＩＸ（ピクス）」が将来的に、現在のクレジットカードと同様の機能を持つようになるという構想を明らかにした。主要紙フォリャ・デ・サンパウロが伝えた。

ＰＩＸはす…