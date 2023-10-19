【サンパウロ時事】ブラジル自動車輸入・製造業者協会（ＡＢＥＩＦＡ）は１１日、協会に加盟する１０社・ブランドの９月の輸入車販売台数（登録ベース）が前年同月比約２．１倍の３８６１台になったと発表した。半数を超える２１３７台は中国の電気自動車（ＥＶ）最大手の比亜迪…