時限的な所得税減税を検討 岸田首相、与党に指示へ
2023年10月19日18時27分
岸田文雄首相は２０日にも与党に対し、所得税の時限的な減税を検討するよう指示する。与党幹部が１９日、明らかにした。
時限的な所得税減税を検討 岸田首相、与党に指示へ
2023年10月19日18時27分
岸田文雄首相は２０日にも与党に対し、所得税の時限的な減税を検討するよう指示する。与党幹部が１９日、明らかにした。
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