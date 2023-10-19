プロ野球・セ・ＣＳファイナルＳ第２戦 （甲子園）
2023年10月19日19時35分
（神－広 ５回裏）
広 島 ｜ １ ０ ０ ０ ０｜ １
阪 神 ｜ ０ １ ０ ０ ０｜ １
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球・セ・ＣＳファイナルＳ第２戦 （甲子園）
2023年10月19日19時35分
（神－広 ５回裏）
広 島 ｜ １ ０ ０ ０ ０｜ １
阪 神 ｜ ０ １ ０ ０ ０｜ １
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
こんな記事も
スポーツ総合
新たに６人を入場禁止 浦和サポーター暴動で―日本サッカー協会(10/19 19:42)
オリックス、連打で主導権 短期決戦で打線に活気―プロ野球ＣＳ(10/19 19:39)
プロ野球・セ・ＣＳファイナルＳ第２戦 （甲子園）(10/19 19:35)
プロ野球・パ・ＣＳファイナルＳ第２戦 （京セラドーム大阪）(10/19 19:33)
日本協会、サウジ開催支持 ３４年Ｗ杯サッカー、開催地に立候補せず(10/19 19:32)
松山、アンダーパーに安堵感 ＺＯＺＯ男子ゴルフ(10/19 19:28)
北朝鮮、アジアパラ不参加 国旗掲揚禁じる制裁受け(10/19 18:59)
臆せず、堅実に好発進 ショットさえた堀川―ＺＯＺＯ男子ゴルフ(10/19 18:43)
高木「やっと始まる」 全日本距離別、２０日開幕―スピードスケート(10/19 18:31)
サッカー日本代表、元日の強化試合はタイと 史上初、協会が発表(10/19 18:22)
堀川が２位発進 松山は初日２６位―ＺＯＺＯ男子ゴルフ(10/19 18:16)
阪神とオリックス、王手か ＣＳファイナル第２戦―プロ野球(10/19 18:06)
延田女子ゴルフ・談話(10/19 17:49)
尾関、初日は「１００点」 延田女子ゴルフ(10/19 17:49)
尾関が単独首位発進 イ・ボミは１０７位―延田女子ゴルフ(10/19 17:36)
古江、抜群の安定感 米女子ゴルフ(10/19 17:33)
米女子ゴルフ・談話(10/19 17:32)
青学大の中島がＭＶＰ 東都大学野球(10/19 17:24)
２０日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグＣＳ(10/19 17:20)
巻き返した亜大 東都大学野球(10/19 17:09)
白井「一番大事な大会」 世界選手権、１２月に東京で―スケートボード(10/19 17:00)
東洋大が入れ替え戦へ 東都大学野球(10/19 16:51)
古江は初日３位 渋野１１位、畑岡５９位―米女子ゴルフ(10/19 16:51)
セ・リーグ公示（１９日） プロ野球(10/19 16:20)
セ・リーグ公示（１９日） プロ野球(10/19 16:19)
パ・リーグ公示（１９日） プロ野球(10/19 16:19)
ＮＺと南ア、攻守に優位 ２１、２２日に準決勝―ラグビーＷ杯(10/19 15:54)
シャーザー、悔しい復帰登板 米大リーグ・レンジャーズ(10/19 15:17)
新選手会長に大城卓 プロ野球・巨人(10/19 14:47)
タスティエーラ４枠７番 競馬菊花賞(10/19 14:33)