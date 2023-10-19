【女子ゴルフ・延田グループ・マスターズＧＣレディース】第１日（１９日、兵庫・マスターズＧＣ、６４９５ヤード＝パー７２、賞金総額２億円、優勝３６００万円）

ツアー２勝目を目指す尾関彩美悠が６７で回り単独首位で発進した。１打差の２位に菅沼菜々、藤田さいき、福田真未、天本ハルカ、大出瑞月、ペ・ソンウ（韓国）。さらに１打差で前週優勝の桜井心那、吉田優利ら９人が続いた。

日本ツアー最終戦となるイ・ボミ（韓国）は８３で、１０８人中１０７位。