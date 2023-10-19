円、１４９円台後半 ロンドン外為
2023年10月19日17時18分
【ロンドン時事】１９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日本政府・日銀による為替介入への警戒感が強い中、１ドル＝１４９円台後半で小動きとなった。午前９時現在は１４９円７５～８５銭と、前日午後４時比０２銭の円安・ドル高。
円、１４９円台後半 ロンドン外為
2023年10月19日17時18分
【ロンドン時事】１９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日本政府・日銀による為替介入への警戒感が強い中、１ドル＝１４９円台後半で小動きとなった。午前９時現在は１４９円７５～８５銭と、前日午後４時比０２銭の円安・ドル高。
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