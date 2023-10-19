【シンガポール時事】シンガポールのリー・シェンロン首相は１８日、公式訪問先のサウジアラビアでムハンマド皇太子と会談した。両首脳は、良好な２国間の関係を再確認するとともに、さらなる関係強化で合意した。
シンガポール外務省の発表によると、リー首相とムハンマド皇…
サウジとの関係強化で合意 リー首相とムハンマド皇太子―シ…
【シンガポール時事】シンガポールのリー・シェンロン首相は１８日、公式訪問先のサウジアラビアでムハンマド皇太子と会談した。両首脳は、良好な２国間の関係を再確認するとともに、さらなる関係強化で合意した。
シンガポール外務省の発表によると、リー首相とムハンマド皇…
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