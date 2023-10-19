東都大学野球秋季リーグ戦最終週最終日は１９日、神宮球場で３回戦２試合が行われ、中大が東洋大を５―３で破り、勝ち点３で終えた。亜大は国学院大に６―０で圧勝し、両校と東洋大が勝ち点２で並んだが、勝率で東洋大が最下位となり、２部を制した駒大との入れ替え戦に臨む。

首位打者は中大の桜井（３年、習志野）で打率３割５分１厘、最優秀防御率は国学院大の武内（４年、八幡南）で０．９７。