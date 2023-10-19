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景気判断、６地域で上方修正　個人消費、設備投資が好調―日銀

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景気判断、６地域で上方修正　個人消費、設備投資が好調―日銀

2023年10月19日16時39分

【図解】日銀地域経済報告の景気判断

【図解】日銀地域経済報告の景気判断

  • 日銀で開かれた秋の支店長会議＝１９日午前、日銀本店

　日銀は１９日、秋の支店長会議を開き、全国を９地域に分けて景気動向を分析した地域経済報告（さくらリポート）をまとめた。景気判断は、北海道、東北、北陸、関東甲信越、中国、四国の６地域で上方修正した。コロナ禍で制約されていた経済活動の再開や訪日客の増加で、外食や旅行などのサービス消費が好調に推移。設備投資も堅調だった。

物価見通し、上方修正へ　企業の価格転嫁進む―日銀

　東海、近畿、九州・沖縄の３地域については、判断を据え置いた。

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