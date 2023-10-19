相模原市は１９日、国産の生成ＡＩ（人工知能）活用に向け、ＮＥＣと共同検証に関する協定を結んだ。同社が７月に開発した生成ＡＩを使い、早ければ来月から検証を始める方針。文章作成に加え、教育関係での利用も検討する。市によると、国産生成ＡＩを自治体が導入するのは全国初。