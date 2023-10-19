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自民女性局「信頼回復に全力」　新体制初の役員会

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自民女性局「信頼回復に全力」　新体制初の役員会

2023年10月19日16時15分

自民党女性局の役員会であいさつする高橋はるみ局長（奥左）＝１９日午前、東京・永田町の同党本部

自民党女性局の役員会であいさつする高橋はるみ局長（奥左）＝１９日午前、東京・永田町の同党本部

　自民党女性局は１９日、９月の党役員人事に伴う新体制の発足後、初めての役員会を党本部で開いた。高橋はるみ局長は冒頭、松川るい前局長がＳＮＳに投稿したフランス研修中の写真が問題となったことに触れ、「国民、党員の信頼を大きく損ねる事態となり、反省している。今後は地道な活動を積み重ね、信頼回復に全力で取り組む」と強調した。

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