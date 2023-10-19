日豪、安保協力の拡大確認 対中国念頭に防衛相会談
2023年10月19日19時21分
木原稔防衛相は１９日、オーストラリアのマールズ国防相と防衛省で会談した。インド太平洋地域で覇権主義的な動きを強める中国を視野に、安全保障協力の拡大で一致。日米共同指揮所演習への豪軍の参加を確認し、指揮統制など運用面の連携強化に取り組むことで合意した。
日豪、安保協力の拡大確認 対中国念頭に防衛相会談
2023年10月19日19時21分
木原稔防衛相は１９日、オーストラリアのマールズ国防相と防衛省で会談した。インド太平洋地域で覇権主義的な動きを強める中国を視野に、安全保障協力の拡大で一致。日米共同指揮所演習への豪軍の参加を確認し、指揮統制など運用面の連携強化に取り組むことで合意した。
こんな記事も
政治用語
政治
首相動静（１０月１９日）(10/19 22:05)
自衛隊機で近く邦人退避へ イスラエルから、韓国人も搭乗(10/19 21:16)
三菱電機、豪国防省と開発契約 外国政府と防衛分野で初(10/19 21:16)
所得減税、２０日検討指示 「国民へ還元、早急に具体化」―岸田首相(10/19 20:56)
難民支援へ協力推進 上川外相、国連高官と会談(10/19 20:41)
全都道府県で２年連続引き上げ 人材確保へ初任給を大幅増―人事委勧告(10/19 20:32)
尾形大作氏、支部長から解任 大阪１８区「活動ほぼなし」―自民(10/19 19:49)
日ウクライナ防衛相がテレビ会談(10/19 19:46)
村井知事会長、交付金増を要望 物価高対策で―国・地方協議(10/19 19:41)
日豪、安保協力の拡大確認 対中国念頭に防衛相会談(10/19 19:21)
細田衆院議長が辞任願(10/19 18:03)
小池知事が風邪で静養 東京都(10/19 17:41)
オスプレイ訓練、松野官房長官「不可欠」(10/19 17:13)
国産生成ＡＩ検証開始へ 相模原市(10/19 16:23)
自民・遠藤氏「減税より給付」 経済対策巡り主張相次ぐ(10/19 16:16)
自民女性局「信頼回復に全力」 新体制初の役員会(10/19 16:15)
塩谷氏、条件付きで総裁再選支持(10/19 15:40)
年内衆院選「日程的に厳しい」 自民・遠藤氏(10/19 13:10)
松野官房長官、国連決議否決は「残念」(10/19 12:12)
沖縄米兵事件、再発防止を要請 政府(10/19 12:06)
自衛隊機に韓国人搭乗へ イスラエル退避で政府調整(10/19 12:02)
日豪、人道状況改善で連携(10/19 11:27)
フィンランド元大統領死去で弔意 岸田首相(10/19 10:53)
反撃能力保有「丁寧に説明」 南西有事の避難、地元と連携―木原防衛相・新閣僚インタビュー(10/19 07:09)
財産保全法案、与党対応検討へ 思惑交錯、着地点は不透明―旧統一教会解散命令請求(10/19 07:03)
日サウジ、人道状況改善へ連携 岸田首相、アラブ４首脳と電話会談(10/19 01:24)
首相動静（１０月１８日）(10/18 23:15)
ガザ病院爆発を非難 「イスラエル擁護やめて」―駐日パレスチナ大使(10/18 21:50)
自国民の安全確保で連携 日英外相(10/18 20:18)
選挙制度改革、論議進展を 昨年参院選の「１票の格差」合憲で―与野党(10/18 18:59)