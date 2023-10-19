富士フイルムＢＩ、中堅・中小向けにクラウドサービス 他社業務システムとも連携
2023年10月19日15時08分
富士フイルムビジネスイノベーション（ＢＩ、東京）は１９日、中堅・中小企業を中心ターゲットとした業務効率化クラウドサービス「ＦＵＪＩＦＵＩＬＭ ＩＷｐｒｏ（フジフイルムアイダブリュプロ）」を１１月６日から提供すると発表した。パートナー企業の業務システムと連携も可能で、仕事の属人化解消をサポートする。
富士フイルムＢＩ、中堅・中小向けにクラウドサービス 他社業務…
2023年10月19日15時08分
富士フイルムビジネスイノベーション（ＢＩ、東京）は１９日、中堅・中小企業を中心ターゲットとした業務効率化クラウドサービス「ＦＵＪＩＦＵＩＬＭ ＩＷｐｒｏ（フジフイルムアイダブリュプロ）」を１１月６日から提供すると発表した。パートナー企業の業務システムと連携も可能で、仕事の属人化解消をサポートする。
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