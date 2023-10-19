新選手会長に大城卓 プロ野球・巨人
2023年10月19日14時47分
巨人の新選手会長に大城卓三捕手が就任することが１９日、決まった。今季まで菅野智之投手が務めていた。
新選手会長に大城卓 プロ野球・巨人
2023年10月19日14時47分
巨人の新選手会長に大城卓三捕手が就任することが１９日、決まった。今季まで菅野智之投手が務めていた。
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