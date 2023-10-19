俳優の財津一郎さん死去 「てなもんや三度笠」で人気
2023年10月19日14時46分
テレビのコメディー番組「てなもんや三度笠」で人気を集め、映画や舞台でも活躍した俳優の財津一郎さん（ざいつ・いちろう）が１４日、死去した。８９歳だった。熊本市出身。葬儀は１９日に近親者で済ませた。喪主は長男功（いさお）さん。
俳優の財津一郎さん死去 「てなもんや三度笠」で人気
2023年10月19日14時46分
テレビのコメディー番組「てなもんや三度笠」で人気を集め、映画や舞台でも活躍した俳優の財津一郎さん（ざいつ・いちろう）が１４日、死去した。８９歳だった。熊本市出身。葬儀は１９日に近親者で済ませた。喪主は長男功（いさお）さん。
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