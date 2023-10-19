沖縄米兵事件、再発防止を要請 政府
2023年10月19日12時06分
松野博一官房長官は１９日の記者会見で、米軍キャンプ・シュワブ（沖縄県名護市）に所属する海兵隊上等兵の男が県内の女性に路上でけがをさせたとして、那覇簡裁が傷害罪で罰金３０万円の略式命令を出したことを受け、米側に綱紀粛正や再発防止の徹底を図るよう申し入れたと明らかにした。その上で「米軍による事件・事故はあってはならない。日米で協力し、事故・事件防止に取り組んでいく」と述べた。
沖縄米兵事件、再発防止を要請 政府
2023年10月19日12時06分
松野博一官房長官は１９日の記者会見で、米軍キャンプ・シュワブ（沖縄県名護市）に所属する海兵隊上等兵の男が県内の女性に路上でけがをさせたとして、那覇簡裁が傷害罪で罰金３０万円の略式命令を出したことを受け、米側に綱紀粛正や再発防止の徹底を図るよう申し入れたと明らかにした。その上で「米軍による事件・事故はあってはならない。日米で協力し、事故・事件防止に取り組んでいく」と述べた。
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