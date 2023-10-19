フィンランド元大統領死去で弔意 岸田首相
2023年10月19日10時53分
政府は１９日、フィンランドのアハティサーリ元大統領の死去を受け、岸田文雄首相が弔意を示す書簡を同国のオルポ首相宛てに送ったと発表した。発出は１８日。アハティサーリ氏が２０１１年に東日本大震災の被災地を訪問したことや、インドネシアのアチェ紛争、コソボ独立問題で調停役を務めたことに言及し、「日・フィンランドの友好関係の発展に尽力し、国際社会でも貴重な役割を果たした」と功績をたたえた。
フィンランド元大統領死去で弔意 岸田首相
2023年10月19日10時53分
政府は１９日、フィンランドのアハティサーリ元大統領の死去を受け、岸田文雄首相が弔意を示す書簡を同国のオルポ首相宛てに送ったと発表した。発出は１８日。アハティサーリ氏が２０１１年に東日本大震災の被災地を訪問したことや、インドネシアのアチェ紛争、コソボ独立問題で調停役を務めたことに言及し、「日・フィンランドの友好関係の発展に尽力し、国際社会でも貴重な役割を果たした」と功績をたたえた。
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