北海道で震度３
2023年10月19日10時04分
１９日午前９時４７分ごろ、津軽海峡を震源とする地震があり、北海道函館市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は３．０と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝北海道函館市。
北海道で震度３
2023年10月19日10時04分
１９日午前９時４７分ごろ、津軽海峡を震源とする地震があり、北海道函館市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は３．０と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝北海道函館市。
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