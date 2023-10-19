【１面トップ】

〔朝日〕ガザ病院爆発 ４７１人死亡 イスラエル、ハマス、関与否定

〔毎日〕ガザの病院爆発 ４７１人死亡 イスラエル関与否定 米大統領 ヨルダン訪問中止

〔読売〕米、イスラエル支援約束 首脳会談 人道危機 回避要求

〔日経〕スズキ、インド製ＥＶ 日本へ ２５年にも 世界供給拠点に 輸出モデル転機

〔産経〕ガザ支援物資搬入合意 米イスラエル首脳会談 病院爆発４７１人死亡

〔東京〕ガザ惨劇 中東 対立の構図

【共通ニュース】

◆中露首脳 結束アピール 北京で会談 米の圧力けん制

◆参院選１票の格差「合憲」 昨年３．０３倍 最高裁「拡大傾向にない」

◆全銀ネットが謝罪 システム障害 更新ソフトに不具合 補償 各金融機関が対応

◆訪日客消費、コロナ前超す ７～９月 円安追い風 １９年比１７％増

◆トヨタ 復旧見通し立たず 工場停止 週明けの稼働 あす判断

◆新築マンション最高値 東京２３区上半期 初の１億円超

◆せき止め薬 増産要請 厚労省、製薬８社に 経済対策に支援策 検討

◆杉田議員 再び人権侵犯 在日コリアン中傷の投稿 大阪法務局認定 （続）