１９日の朝刊（都内最終版）☆１
2023年10月19日07時03分
【１面トップ】
〔朝日〕ガザ病院爆発 ４７１人死亡 イスラエル、ハマス、関与否定
〔毎日〕ガザの病院爆発 ４７１人死亡 イスラエル関与否定 米大統領 ヨルダン訪問中止
〔読売〕米、イスラエル支援約束 首脳会談 人道危機 回避要求
〔日経〕スズキ、インド製ＥＶ 日本へ ２５年にも 世界供給拠点に 輸出モデル転機
〔産経〕ガザ支援物資搬入合意 米イスラエル首脳会談 病院爆発４７１人死亡
〔東京〕ガザ惨劇 中東 対立の構図
【共通ニュース】
◆中露首脳 結束アピール 北京で会談 米の圧力けん制
◆参院選１票の格差「合憲」 昨年３．０３倍 最高裁「拡大傾向にない」
◆全銀ネットが謝罪 システム障害 更新ソフトに不具合 補償 各金融機関が対応
◆訪日客消費、コロナ前超す ７～９月 円安追い風 １９年比１７％増
◆トヨタ 復旧見通し立たず 工場停止 週明けの稼働 あす判断
◆新築マンション最高値 東京２３区上半期 初の１億円超
◆せき止め薬 増産要請 厚労省、製薬８社に 経済対策に支援策 検討
◆杉田議員 再び人権侵犯 在日コリアン中傷の投稿 大阪法務局認定 （続）