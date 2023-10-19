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１９日の朝刊（都内最終版）☆１

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１９日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年10月19日07時03分

【１面トップ】
〔朝日〕ガザ病院爆発　４７１人死亡　イスラエル、ハマス、関与否定
〔毎日〕ガザの病院爆発　４７１人死亡　イスラエル関与否定　米大統領　ヨルダン訪問中止
〔読売〕米、イスラエル支援約束　首脳会談　人道危機　回避要求
〔日経〕スズキ、インド製ＥＶ　日本へ　２５年にも　世界供給拠点に　輸出モデル転機
〔産経〕ガザ支援物資搬入合意　米イスラエル首脳会談　病院爆発４７１人死亡
〔東京〕ガザ惨劇　中東　対立の構図
【共通ニュース】
◆中露首脳　結束アピール　北京で会談　米の圧力けん制
◆参院選１票の格差「合憲」　昨年３．０３倍　最高裁「拡大傾向にない」
◆全銀ネットが謝罪　システム障害　更新ソフトに不具合　補償　各金融機関が対応
◆訪日客消費、コロナ前超す　７～９月　円安追い風　１９年比１７％増
◆トヨタ　復旧見通し立たず　工場停止　週明けの稼働　あす判断
◆新築マンション最高値　東京２３区上半期　初の１億円超
◆せき止め薬　増産要請　厚労省、製薬８社に　経済対策に支援策　検討
◆杉田議員　再び人権侵犯　在日コリアン中傷の投稿　大阪法務局認定　（続）

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