ＮＹ円、１４９円台後半
2023年10月18日22時26分
【ニューヨーク時事】１８日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米長期金利の高止まりを眺め、１ドル＝１４９円台後半で推移した。午前９時現在は１４９円７０～８０銭と、前日午後５時比０５銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４９円台後半
2023年10月18日22時26分
【ニューヨーク時事】１８日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米長期金利の高止まりを眺め、１ドル＝１４９円台後半で推移した。午前９時現在は１４９円７０～８０銭と、前日午後５時比０５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル