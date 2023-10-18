【ワシントン時事】米財務省は１８日、イスラム組織ハマスの資金調達に関与したとして、暗号資産業者を含む１０個人・団体を制裁対象に指定したと発表した。米国内の資金が凍結される。ハマスの資金源に打撃を与える狙い。