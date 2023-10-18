ハマス関係者に制裁 資金源に打撃、暗号資産業者も―米財務省
2023年10月18日21時36分
【ワシントン時事】米財務省は１８日、イスラム組織ハマスの資金調達に関与したとして、暗号資産業者を含む１０個人・団体を制裁対象に指定したと発表した。米国内の資金が凍結される。ハマスの資金源に打撃を与える狙い。
ハマス関係者に制裁 資金源に打撃、暗号資産業者も―米財務省
2023年10月18日21時36分
【ワシントン時事】米財務省は１８日、イスラム組織ハマスの資金調達に関与したとして、暗号資産業者を含む１０個人・団体を制裁対象に指定したと発表した。米国内の資金が凍結される。ハマスの資金源に打撃を与える狙い。
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ウォール・ストリート・ジャーナル