武見敬三厚生労働相は１８日、インフルエンザや新型コロナウイルスの流行拡大により医療用のせき止め薬などが不足していることを受けて記者会見を開き、「主要メーカー８社に対して供給増加に向けた対応を要請した」と明らかにした。在庫放出などにより月間供給量が９月末比で１割増えて、年内にせき止め薬は約１１００万錠、去たん薬は約１７５０万錠の増加が見込めるという。