トヨタ、２０日まで最大８工場停止
2023年10月18日18時36分
トヨタ自動車は１８日、取引先部品メーカーの火災を受けた工場の稼働停止について、１９日に６工場、２０日に８工場を停止すると明らかにした。
トヨタ、２０日まで最大８工場停止
2023年10月18日18時36分
トヨタ自動車は１８日、取引先部品メーカーの火災を受けた工場の稼働停止について、１９日に６工場、２０日に８工場を停止すると明らかにした。
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