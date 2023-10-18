プロ野球・セ・ＣＳファイナルＳ第１戦 （甲子園）
2023年10月18日19時11分
（神－広 ４回裏）
広 島 ｜ ０ ０ ０ １｜ １
阪 神 ｜ ０ ０ ０ １｜ １
▽本塁打 森下１号(1)（九里）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球・セ・ＣＳファイナルＳ第１戦 （甲子園）
2023年10月18日19時11分
（神－広 ４回裏）
広 島 ｜ ０ ０ ０ １｜ １
阪 神 ｜ ０ ０ ０ １｜ １
▽本塁打 森下１号(1)（九里）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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